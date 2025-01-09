У Запоріжжі через обстріл РФ постраждали вже 122 людини

Атака РФ на Запоріжжя

Російські війська атакували Запоріжжя КАБами 8 січня. В місті пролунали два вибухи, які припали на Шевченківський район міста. Авіабомби вибухнули серед скупчення людей, які як раз повертались додому після роботи.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одного загиблого. Кількість поранених почала швидко зростати з 6 до 30, з 63 до 80 поранених. Постраждала також 13-річна дівчинка.

П'ятьох людей вдалось врятувати. За останніми даними, кількість поранених перевищила 110 людей, ще 13 людей загинули через обстріл Запоріжжя.

При цьому в Росії майже одразу відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".

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