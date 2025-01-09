В Запорожье из-за обстрела РФ пострадали уже 122 человека

"Возросло количество пострадавших в результате вражеского удара, который произошел 8 января. В результате вражеского удара погибли 13 человек, травмированы 122 человека, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание трех легковых автомобилей и помещения офисного здания, площадь пожара составила 800 кв.м.

В общей сложности, по данным ГСЧС, повреждены три админздания, жилая многоэтажка и 36 транспортных средств, в том числе муниципальный.