У Запоріжжі через нічну атаку РФ пошкоджений "Епіцентр" (фото)

Як повідомляється, через уламкове ураження зазнала пошкоджень частина будівлі. Ніхто з наших співробітників не постраждав. Усі працівники перебували в безпечних місцях відповідно до протоколів безпеки.

"Щиро дякуємо підрозділам ДСНС та пожежним службам Запоріжжя за швидку та професійну роботу. Завдяки їхній оперативності вдалося локалізувати наслідки ураження та зберегти більшу частину будівлі", - додали у пресслужбі.

Наразі триває оцінка пошкоджень і планування відновлювальних робіт. Компанія зробить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути торговельний центр до повноцінної роботи.

Фото: наслідки удару РФ по "Епіцентру" у Запоріжжі (facebook.com/epicentrkua)

"Епіцентр" продовжуєть працювати в усіх регіонах України там, де це можливо. Ми усвідомлюємо свою місію - підтримувати людей і забезпечувати їх необхідними товарами навіть у найскладніші часи", - зазначили у ТЦ.