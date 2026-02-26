ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Частина Запоріжжя залишилася без тепла через атаки РФ

Запоріжжя, Четвер 26 лютого 2026 10:53
UA EN RU
Частина Запоріжжя залишилася без тепла через атаки РФ Фото: частина Запоріжжя залишилася без тепла через атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок російських атак у ніч на 26 лютого частина Запоріжжя залишилася без теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Читайте також: "Циркони", балістика та понад 400 дронів: Зеленський назвав цілі РФ під час нічної атаки

"Уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Серед цілей - критична та цивільна інфраструктура" - зазначив Кулеба.

Він розповів, що у Запорізькій області внаслідок ворожих атак одна людина загинула, є постраждалі.

У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення.

Також ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Вночі дрон вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. Обійшлося без постраждалих.

"Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей - тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення. Усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем", - зазначив міністр.

Обстріл України 26 лютого

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські війська атакували Україну десятками ракет та чотирма сотнями дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Водночас зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих на 15 локаціях.

Зокрема, у низці областей зафіксовано пошкоджені та зруйновані будинки, у Києві були пожежі, а в Запоріжжі наслідків зазнали одразу два торгівельних центри.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ