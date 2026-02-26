RU

Удар по "Эпицентру" в Запорожье: появились первые фото последствий атаки

Фото: в Запорожье из-за ночной атаки РФ поврежден "Эпицентр" (facebook.com/epicentrkua)
Автор: Татьяна Степанова

В результате атаки России на Запорожье ночью 26 февраля поврежден торговый центр "Эпицентр".

Как сообщается, из-за обломочного поражения получила повреждения часть здания. Никто из наших сотрудников не пострадал. Все работники находились в безопасных местах в соответствии с протоколами безопасности.

"Спасибо подразделениям ГСЧС и пожарным службам Запорожья за быструю и профессиональную работу. Благодаря их оперативности удалось локализовать последствия поражения и сохранить большую часть здания", - добавили в пресс-службе.

Сейчас идет оценка повреждений и планирование восстановительных работ. Компания делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть торговый центр к полноценной работе.

 

Фото: последствия удара РФ по "Эпицентру" в Запорожье (facebook.com/epicentrkua)

"Эпицентр" продолжает работать во всех регионах Украины там, где это возможно. Мы осознаем свою миссию - поддерживать людей и обеспечивать их необходимыми товарами даже в самые сложные времена", - отметили в ТЦ.

 

Обстрел Украины 26 февраля

Напомним, в ночь на 26 февраля российские войска атаковали Украину десятками ракет и более 400 дронами. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных дронов на 32 локациях, а также падение сбитых на 15 локациях.

В ряде областей зафиксированы поврежденные и разрушенные дома, в Киеве были пожары, а в Запорожье последствиям подверглись сразу два торговых центра.

Кроме того, в результате российских атак этой ночью часть Запорожья осталась без теплоснабжения.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

ЗапорожьеВойна в Украине