Удар по "Эпицентру" в Запорожье: появились первые фото последствий атаки

В результате атаки России на Запорожье ночью 26 февраля поврежден торговый центр "Эпицентр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Эпицентра".
Как сообщается, из-за обломочного поражения получила повреждения часть здания. Никто из наших сотрудников не пострадал. Все работники находились в безопасных местах в соответствии с протоколами безопасности.
"Спасибо подразделениям ГСЧС и пожарным службам Запорожья за быструю и профессиональную работу. Благодаря их оперативности удалось локализовать последствия поражения и сохранить большую часть здания", - добавили в пресс-службе.
Сейчас идет оценка повреждений и планирование восстановительных работ. Компания делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть торговый центр к полноценной работе.
Фото: последствия удара РФ по "Эпицентру" в Запорожье (facebook.com/epicentrkua)
"Эпицентр" продолжает работать во всех регионах Украины там, где это возможно. Мы осознаем свою миссию - поддерживать людей и обеспечивать их необходимыми товарами даже в самые сложные времена", - отметили в ТЦ.
Напомним, в ночь на 26 февраля российские войска атаковали Украину десятками ракет и более 400 дронами. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.
Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных дронов на 32 локациях, а также падение сбитых на 15 локациях.
В ряде областей зафиксированы поврежденные и разрушенные дома, в Киеве были пожары, а в Запорожье последствиям подверглись сразу два торговых центра.
Кроме того, в результате российских атак этой ночью часть Запорожья осталась без теплоснабжения.
