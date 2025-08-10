У Запоріжжі через через удари РФ постраждали 20 людей: у ДСНС підбили підсумки

Що відомо про обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що ввечері близько 18:00 стало відомо, що росіяни вдарили по Запоріжжю. Згодом глава ОВА Іван Федоров поінформував, що по місту прилетіли два КАБи.

Один з ударів був по Центральному автовокзалу міста. Внаслідок обстрілу будівля була сильно пошкоджена. Ще один удар був по клініці Запорізького медичного університету.

До речі, Федоров також опублікував відео, на якому видно момент самого прильоту.

Такой на атаку відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що ворог сьогодні продовжив забирати життя по всьому периметру фронту.

