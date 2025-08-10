В Запорожье из-за ударов РФ пострадали 20 человек: в ГСЧС подвели итоги

Что известно об обстреле Запорожья

Напомним, что вечером около 18:00 стало известно, что россияне ударили по Запорожью. Впоследствии глава ОВА Иван Федоров проинформировал, что по городу прилетели два КАБа.

Один из ударов был по Центральному автовокзалу города. Вследствие обстрела здание было сильно повреждено. Еще один удар был по клинике Запорожского медицинского университета.

Кстати, Федоров также опубликовал видео, на котором видно момент самого прилета.

Такой на атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что враг сегодня продолжил забирать жизни по всему периметру фронта.

