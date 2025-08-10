В Запорожье из-за ударов РФ пострадали 20 человек: в ГСЧС подвели итоги

В воскресенье вечером, 10 августа, город Запорожье был атакован авиабомбами. Из-за атаки пострадали два десятка человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Запорожья.
"По состоянию на 22:00 аварийно-спасательные работы на месте обстрела завершены. Продолжаются восстановительные работы коммунальных служб города", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники уточнили, в результате происшествия пострадали 20 человек. Одного из них спасатели деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций. В то же время там добавили, что количество пострадавших уточняется.
"Психологи ГСЧС оказали помощь 15 гражданам... На месте происшествия работали соответствующие экстренные и коммунальные службы города. От ГУ ГСЧС к ликвидации последствий привлекалось 44 спасателя и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.
Напомним, что вечером около 18:00 стало известно, что россияне ударили по Запорожью. Впоследствии глава ОВА Иван Федоров проинформировал, что по городу прилетели два КАБа.
Один из ударов был по Центральному автовокзалу города. Вследствие обстрела здание было сильно повреждено. Еще один удар был по клинике Запорожского медицинского университета.
Кстати, Федоров также опубликовал видео, на котором видно момент самого прилета.
Такой на атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что враг сегодня продолжил забирать жизни по всему периметру фронта.
Подробнее о реакции Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.