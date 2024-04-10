У Запоріжжі було чутно вибух

Мешканці Запоріжжя чули вибух уночі 10 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Запоріжжя.
"У деяких районах Запоріжжя було чутно звук вибуху", - повідомили журналісти Суспільного.
Місцеві паблік також писали про вибухи. Наразі в регіоні оголошено відбій повітряної тривоги.
Раніше ми писали, що 8 квітня російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств.
Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, але пізніше повідомили й про трьох загиблих.
Незабаром кількість загиблих зросла до чотирьох.
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