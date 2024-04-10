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У Запоріжжі було чутно вибух

Фото: У Запоріжжі було чути вибух (Павло Петров)
Автор: Владислав Прийменко

Мешканці Запоріжжя чули вибух уночі 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Запоріжжя.

"У деяких районах Запоріжжя було чутно звук вибуху", - повідомили журналісти Суспільного.

Місцеві паблік також писали про вибухи. Наразі в регіоні оголошено відбій повітряної тривоги.

 

 

Атака росіян по Запоріжжю

Раніше ми писали, що 8 квітня російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств.

Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, але пізніше повідомили й про трьох загиблих.

Незабаром кількість загиблих зросла до чотирьох.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЗапоріжжяВибух