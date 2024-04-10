RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье был слышен взрыв

Фото: В Запорожье был слышен взрыв (Павел Петров)
Автор: Владислав Прийменко

Жители Запорожья слышали взрыв ночью 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільне Запоріжжя.

"В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва", - сообщили журналисты Суспільного.

Местные паблики также писали о взрывах. Сейчас в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.

 

 

Атака россиян по Запорожью

Ранее мы писали, что 8 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.

Сначала было известно о шести пострадавших, но позже сообщили и о трех погибших.

Вскоре количество погибших выросло до четырех.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВзрыв