В Запорожье был слышен взрыв

Жители Запорожья слышали взрыв ночью 10 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільне Запоріжжя.
"В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва", - сообщили журналисты Суспільного.
Местные паблики также писали о взрывах. Сейчас в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.
Ранее мы писали, что 8 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.
Сначала было известно о шести пострадавших, но позже сообщили и о трех погибших.
Вскоре количество погибших выросло до четырех.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.