У Запоріжжі було чути вибухи, повідомлялось про роботу ППО

Середа 13 серпня 2025 10:14
UA EN RU
У Запоріжжі було чути вибухи, повідомлялось про роботу ППО Фото: у Запоріжжі було чути вибухи (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі сьогодні зранку, 13 серпня, було чути вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялось про роботу сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова та "ЗаБор".

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - зазначав глава Запорізької ОВА.

Повідомлялось, що оборонці неба працювали по розвідувальному безпілотнику на правому березі.

Обстріл України 13 серпня

У ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну 49 дронами-камікадзе Shahed та безпілотниками-іміторами, а також двома балістичними ракетами. Повітряні сили збили або подавили більшу частину цілей.

Загалом протягом ночі ударними дронами було атаковано Донецьку, Сумську та Чернігівську області, ракетами ворог вдарив по Полтавській області.

Зокрема, сьогодні вночі, 13 серпня, у Кременчуці пролунали вибухи на тлі загрози балістики.

Також російські війська вранці 13 серпня накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька, повністю знищено її будинок.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька сусідніх будинків - зруйновано дахи та фасади, вибито вікна. На місці продовжують працювати екстрені служби.

