У Запоріжжі було чути вибухи, повідомлялось про роботу ППО

Фото: у Запоріжжі було чути вибухи (facebook.com/DSNSKHARKIV)

У Запоріжжі сьогодні зранку, 13 серпня, було чути вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялось про роботу сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова та "ЗаБор".

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - зазначав глава Запорізької ОВА. Повідомлялось, що оборонці неба працювали по розвідувальному безпілотнику на правому березі.