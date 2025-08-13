В Запорожье были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО

В Запорожье сегодня утром, 13 августа, были слышны взрывы во время воздушной тревоги, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова и "ЗаБор ".

Сообщалось, что защитники неба работали по разведывательному беспилотнику на правом берегу.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - отмечал глава Запорожской ОГА.

Обстрел Украины 13 августа

В ночь на 13 августа Россия атаковала Украину 49 дронами-камикадзе Shahed и беспилотниками-имиторами, а также двумя баллистическими ракетами. Воздушные силы сбили или подавили большую часть целей.

Всего в течение ночи ударными дронами были атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами враг ударил по Полтавской области.

В частности, сегодня ночью, 13 августа, в Кременчуге прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики.

Также российские войска утром 13 августа накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница, полностью уничтожен ее дом.

Кроме того, взрывной волной повреждены несколько соседних домов - разрушены крыши и фасады, выбиты окна. На месте продолжают работать экстренные службы.