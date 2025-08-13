ua en ru
Повітряні сили відзвітували після нічого обстрілу України: знищено 34 цілі

Україна, Середа 13 серпня 2025 08:23
Повітряні сили відзвітували після нічого обстрілу України: знищено 34 цілі Фото: Повітряні сили відзвітували після нічого обстрілу України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну 49 дронами-камікадзе Shahed та безпілотниками-іміторами, а також двома балістичними ракетами. Повітряні сили збили або подавили більшу частину цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил України.

За даними українських військових, у ніч на 13 серпня противник атакував Україну:

  • 49-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів;
  • 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Варто зауважити, що ворожі безпілотники росіяни запускали із напрямків Курської області, Приморсько-Ахтарська та Шаталово. Тоді як ракети були запущені лише з Курської області.

Загалом протягом ночі ударними дронами було атаковано Донецьку, Сумську та Чернігівську області, ракетами ворог вдарив по Полтавській області.

Повітряні сили зазначили, що цю атаку відбивали:

  • авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 34 цілі, а саме:

  • 2 балістичні ракети,
  • 32 ворожі дрони.

Однак попри роботу ППО зафіксовано влучання 17 безпілотників на 15 локаціях.

Обстріли України

Зауважимо, що в ніч на середу, 13 серпня, у Кременчуці пролунали вибухи на тлі загрози балістики.

Крім того, варто нагадати, що ще в ніч на 12 серпня, російські війська до пізнього вечора та вранці били по Дніпропетровській області.

Як наслідок, в області пошкоджені будинки, спалахнула пожежа та навіть повідомлялось про потерпілу.

