Повітряні сили відзвітували після нічого обстрілу України: знищено 34 цілі
У ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну 49 дронами-камікадзе Shahed та безпілотниками-іміторами, а також двома балістичними ракетами. Повітряні сили збили або подавили більшу частину цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил України.
За даними українських військових, у ніч на 13 серпня противник атакував Україну:
- 49-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
Варто зауважити, що ворожі безпілотники росіяни запускали із напрямків Курської області, Приморсько-Ахтарська та Шаталово. Тоді як ракети були запущені лише з Курської області.
Загалом протягом ночі ударними дронами було атаковано Донецьку, Сумську та Чернігівську області, ракетами ворог вдарив по Полтавській області.
Повітряні сили зазначили, що цю атаку відбивали:
- авіація,
- зенітні ракетні війська,
- підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 34 цілі, а саме:
- 2 балістичні ракети,
- 32 ворожі дрони.
Однак попри роботу ППО зафіксовано влучання 17 безпілотників на 15 локаціях.
Обстріли України
Зауважимо, що в ніч на середу, 13 серпня, у Кременчуці пролунали вибухи на тлі загрози балістики.
Крім того, варто нагадати, що ще в ніч на 12 серпня, російські війська до пізнього вечора та вранці били по Дніпропетровській області.
Як наслідок, в області пошкоджені будинки, спалахнула пожежа та навіть повідомлялось про потерпілу.