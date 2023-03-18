UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі було чути вибухи

Фото: вибухи у Запоріжжі було чутно вночі 18 березня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі сьогодні вночі, 18 березня, пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибухів офіційної інформації поки не повідомлялося. У Запорізькій ОВА закликали мешканців регіону перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Також в обласній військовій адміністрації звернулися до мешканців міста з проханням не поширювати фото та відео матеріали, щоб у такий спосіб не допомагати ворогові коригувати вогонь.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 березня, російські військові обстріляли Камишевську громаду у Запорізькій області та поранили жінку.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Запорізької області продовжується розробка планів евакуації колаборантів під час відступу російських військових до Криму.

У понеділок, 13 березня, у Запорізькій області змінено рух низки поїздів. Причиною цього стало пошкодження залізничної інфраструктури через обстріл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВибухВторгнення Росії до України