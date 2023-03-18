У Запоріжжі було чути вибухи

У Запоріжжі сьогодні вночі, 18 березня, пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про причини та наслідки вибухів офіційної інформації поки не повідомлялося. У Запорізькій ОВА закликали мешканців регіону перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
Також в обласній військовій адміністрації звернулися до мешканців міста з проханням не поширювати фото та відео матеріали, щоб у такий спосіб не допомагати ворогові коригувати вогонь.
Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 березня, російські військові обстріляли Камишевську громаду у Запорізькій області та поранили жінку.
Нагадаємо, що на окупованих територіях Запорізької області продовжується розробка планів евакуації колаборантів під час відступу російських військових до Криму.
У понеділок, 13 березня, у Запорізькій області змінено рух низки поїздів. Причиною цього стало пошкодження залізничної інфраструктури через обстріл.
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