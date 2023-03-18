У Запоріжжі було чути вибухи

У Запоріжжі сьогодні вночі, 18 березня, пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Про причини та наслідки вибухів офіційної інформації поки не повідомлялося. У Запорізькій ОВА закликали мешканців регіону перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Також в обласній військовій адміністрації звернулися до мешканців міста з проханням не поширювати фото та відео матеріали, щоб у такий спосіб не допомагати ворогові коригувати вогонь.