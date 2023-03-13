В Запорізькій області через обстріли змінено рух потягів: список

Фото: у Запорізькій області змінено рух низки поїздів через обстріли 13 березня (GettyImages)

У понеділок, 13 березня, в Запорізькій області змінено рух низки потягів. Причиною для цього стало пошкодження залізничної інфраструктури через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"У зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів тимчасово змінено розклад руху окремих приміських поїздів Придніпровської магістралі", - йдеться в повідомленні. Зокрема, мова йде про наступні потяги: приміський поїзд № 6075 Запоріжжя-2 - Кривий Ріг-Головний курсуватиме до ст. Марганець;

приміський поїзд № 6496 Нікополь - Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;

приміський поїзд № 6495 Запоріжжя-2 - Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;

приміський поїзд № 6491 Запоріжжя-2 - Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;

приміський поїзд № 6492 Нікополь - Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;

приміський поїзд № 6076 Кривий Ріг-Головний - Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець.