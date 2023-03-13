ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Запорізькій області через обстріли змінено рух потягів: список

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 13 березня 2023 13:28
В Запорізькій області через обстріли змінено рух потягів: список Фото: у Запорізькій області змінено рух низки поїздів через обстріли 13 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 березня, в Запорізькій області змінено рух низки потягів. Причиною для цього стало пошкодження залізничної інфраструктури через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"У зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів тимчасово змінено розклад руху окремих приміських поїздів Придніпровської магістралі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про наступні потяги:

  • приміський поїзд № 6075 Запоріжжя-2 - Кривий Ріг-Головний курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6496 Нікополь - Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6495 Запоріжжя-2 - Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6491 Запоріжжя-2 - Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6492 Нікополь - Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6076 Кривий Ріг-Головний - Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 2 березня відновлює курсування "Слобожанського експресу". Він рухається у напрямку Харків – Суми – Конотоп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто