Росіяни розробили план евакуації колаборантів із Василівки у Запорізькій області

На окупованих територіях Запорізької області продовжується розробка планів евакуації колаборантів під час відступу російських військових у Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти розробили план евакуації посадовців ворожої "адміністрації" та їх родичів з тимчасово захопленої Василівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колаборанти з родинами мають втекти в Крим за дві години до відступу російських військових.

"Відповідним планом росіяни хочуть заспокоїти зрадників, адже ті мають панічні настрої. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатацію українських промислових потужностей на захоплених територіях", - пояснили в ЦНС.