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Росіяни розробили план евакуації колаборантів із Василівки у Запорізькій області

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Василівка, Понеділок 13 березня 2023 15:19
Росіяни розробили план евакуації колаборантів із Василівки у Запорізькій області Фото: Росіяни розробили план евакуації колаборантів із Василівки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованих територіях Запорізької області продовжується розробка планів евакуації колаборантів під час відступу російських військових у Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти розробили план евакуації посадовців ворожої "адміністрації" та їх родичів з тимчасово захопленої Василівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колаборанти з родинами мають втекти в Крим за дві години до відступу російських військових.

Росіяни розробили план евакуації колаборантів із Василівки у Запорізькій області

"Відповідним планом росіяни хочуть заспокоїти зрадників, адже ті мають панічні настрої. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатацію українських промислових потужностей на захоплених територіях", - пояснили в ЦНС.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують розграбовувати тимчасово окуповані території Запорізької області.

Командування ЗС РФ продовжує здійснювати заходи спрямовані на створення уявлення щодо суттєвого нарощування своїх сил та засобів у Запорізькій області.

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