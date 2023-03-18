В Запорожье слышны взрывы

В Запорожье сегодня ночью, 18 марта прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

О причинах и последствиях взрывов официальной информации пока не сообщалось. В Запорожской ОВА призвали жителей региона находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Также в областной военной администрации обратились к жителям города с просьбой не распространять фото и видео материалы, чтобы таким образом не помогать врагу корректировать огонь.