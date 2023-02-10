У Запоріжжі було чути вибухи

У Запоріжжі сьогодні вночі, 10 лютого, було чути кілька вибухів, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів обласного центру закликають до закінчення повітряної тривоги наскільки можна перебувати в укриттях, або скористатися правилом "двох стін".

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого окупанти запустили територією України безпілотні літальні апарати. Декілька груп дронів було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Також раніше голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що ППО збили "Шахед".

Крім того, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.

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