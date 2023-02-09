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Сили ППО збили іранський дрон над Миколаївською областю

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Миколаївська область, Четвер 09 лютого 2023 23:21
Сили ППО збили іранський дрон над Миколаївською областю Фото: сили ППО збили іранський дрон над Миколаївською областю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У четвер увечері, 9 лютого, українські сили ППО збили іранський дрон над Миколаївською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

За непідтвердженими даними, також вдалося збити ворожі дрони у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Станом на 23:20 повітряну тривогу в Миколаївській області було скасовано.

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого окупанти запустили територією України безпілотні літальні апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.

Декілька груп дронів було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

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Миколаївська область дрони
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