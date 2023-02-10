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В Запорожье были слышны взрывы

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Пятница 10 февраля 2023 00:59
В Запорожье были слышны взрывы Фото: в Запорожье были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня ночью, 10 февраля, было слышно несколько взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Жителей областного центра призывают до окончания воздушной тревоги по возможности находиться в укрытиях, или воспользоваться правилом "двух стен".

Напомним, что вечером 9 февраля оккупанты запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Несколько групп дронов были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

Также ранее глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что ПВО сбили "Шахед".

Кроме того, по данным Института изучения войны, российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.

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