В Запорожье были слышны взрывы
В Запорожье сегодня ночью, 10 февраля, было слышно несколько взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Жителей областного центра призывают до окончания воздушной тревоги по возможности находиться в укрытиях, или воспользоваться правилом "двух стен".
Напомним, что вечером 9 февраля оккупанты запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Несколько групп дронов были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.
Также ранее глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что ПВО сбили "Шахед".
Кроме того, по данным Института изучения войны, российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.
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