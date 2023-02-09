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Атака дронів. Українців попередили про загрозу ударів

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Дніпропетровська область, Четвер 09 лютого 2023 22:04
Атака дронів. Українців попередили про загрозу ударів Фото: російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОВА.

Повідомляється, що декілька груп безпілотників було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Станом на 22:08 там оголошено сигнал повітряної тривоги.

Жителів даних областей, а також всіх українців просять не ігнорувати попередження, та скористатись укриттями.

За неофіційними даними, перші групи дронів рухаються в бік Запоріжжя та Дніпра. Однак до українців звернулись з проханням не публікувати роботу нашого ППО та місць, куди можуть летіти дрони.

Атака дронів. Українців попередили про загрозу ударів

Фото: російські військові запустили по території України БПЛА (t.me/vanek_nikolaev)

О 22:15 повітряну тривогу було оголошено в Полтавській та Сумській областях. Також повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Кіровоградскій областях.

Атака дронів. Українців попередили про загрозу ударів

Фото: сигнал повітряної тривоги 9 лютого (alerts.in.ua)

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram попередив жителів про можливий проліт над районом безпілотників. А також ймовірність роботи української ППО.

"Зберігаємо спокій, не коментуємо роботу ППО в мережі "Інтернет" та віримо в майстерність наших воїнів", - написав він.

Атака дронів. Українців попередили про загрозу ударів

Фото: російські військові запустили по території України БПЛА (t.me/Yevtushenko_E)

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що декілька дронів було помічено зі сторони Азовського моря.

Атака дронів. Українців попередили про загрозу ударів

Фото: російські військові запустили по території України БПЛА (t.me/generalmarsel)

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім в своєму Telegram також повідомив про запуск дронів.

Атака дронів. Українців попередили про загрозу ударів

Фото: російські військові запустили по території України БПЛА (t.me/mykolaivskaODA)

За словами очевидців, близько 22:40, звуки вибухів було чути у Дніпропетровській області та у Краматорську.

Окрім цього повідомлялось про можливе збиття БПЛА в Запорізькій області.

Нагадаємо, 26 січня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та області. Спершу вони запустили дрони, які повинні виявляти та виснажувати сили ППО, а потім ракети.

Уламок російської ракети упав у нежитлову будівлю у Голосіївському районі Києва, загинув чоловік, ще двоє постраждали.

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Російська Федерація дрони атака дронів
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