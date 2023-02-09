Атака дронів. Українців попередили про загрозу ударів
Російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОВА.
Повідомляється, що декілька груп безпілотників було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
Станом на 22:08 там оголошено сигнал повітряної тривоги.
Жителів даних областей, а також всіх українців просять не ігнорувати попередження, та скористатись укриттями.
За неофіційними даними, перші групи дронів рухаються в бік Запоріжжя та Дніпра. Однак до українців звернулись з проханням не публікувати роботу нашого ППО та місць, куди можуть летіти дрони.
Фото: російські військові запустили по території України БПЛА (t.me/vanek_nikolaev)
О 22:15 повітряну тривогу було оголошено в Полтавській та Сумській областях. Також повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Кіровоградскій областях.
Фото: сигнал повітряної тривоги 9 лютого (alerts.in.ua)
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram попередив жителів про можливий проліт над районом безпілотників. А також ймовірність роботи української ППО.
"Зберігаємо спокій, не коментуємо роботу ППО в мережі "Інтернет" та віримо в майстерність наших воїнів", - написав він.
Фото: російські військові запустили по території України БПЛА (t.me/Yevtushenko_E)
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що декілька дронів було помічено зі сторони Азовського моря.
Фото: російські військові запустили по території України БПЛА (t.me/generalmarsel)
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім в своєму Telegram також повідомив про запуск дронів.
Фото: російські військові запустили по території України БПЛА (t.me/mykolaivskaODA)
За словами очевидців, близько 22:40, звуки вибухів було чути у Дніпропетровській області та у Краматорську.
Окрім цього повідомлялось про можливе збиття БПЛА в Запорізькій області.
Нагадаємо, 26 січня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та області. Спершу вони запустили дрони, які повинні виявляти та виснажувати сили ППО, а потім ракети.
Уламок російської ракети упав у нежитлову будівлю у Голосіївському районі Києва, загинув чоловік, ще двоє постраждали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.