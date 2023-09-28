ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Запоріжжі автобус зіткнувся з електроопорою, багато постраждалих

Четвер 28 вересня 2023 11:21
UA EN RU
В Запоріжжі автобус зіткнувся з електроопорою, багато постраждалих Фото: в Запоріжжі автобус зіткнувся з електроопорою, багато постраждалих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі сталась ДТП в результаті зіткнення маршрутного таксі з електропорою. 8 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок зіткнення з електропорою автобус перекинувся.

"В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста", - додає пресслужба.

Фото: в Запоріжжі автобус зіткнувся з електроопорою, багато постраждалих (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники:

  • відключили акумуляторну батарею;
  • змили залишки мастильних матеріалів;
  • здійснили чергування для запобігання займання.

Правоохоронці ведуть розслідування за фактом події.

Серед постраждалих дитина

Внаслідок аварії постраждало восьмеро пасажирів, серед них 13-річний хлопчик.

Згідно з попередніми даними, ДТП сталась о 07:55. На проїжджій частині вулиці Стартової 66-річний водій маршрутного таксі відволікся від керування й виїхав на ліве узбіччя, де й скоїв наїзд на стовп лінії електромережі.

112

Тим часом в Київській області почала повноцінно працювати служба 112, яка є альтернативою іншим гарячим лініям, зокрема:

  • 101 - пожежна охорона;
  • 102 - поліція;
  • 103 - швидка допомога;
  • 104 - аварійна служба газу.

Також на лінію можуть звернутись громадяни з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби опрацювали більше 2 тисяч аналогічних звернень з 1 липня 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Запоріжжя
NEWS
РФ вночі атакувала Україну дронами-камікадзе: сили ППО збили 34 "Шахеди"
РФ вночі атакувала Україну дронами-камікадзе: сили ППО збили 34 "Шахеди"
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних