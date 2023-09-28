В Запорожье автобус столкнулся с электроопорой, много пострадавших

В Запорожье произошло ДТП в результате столкновения маршрутного такси с электропорой. 8 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Отмечается, что в результате столкновения с электропорой автобус перевернулся.

"В результате происшествия травмировались 7 пассажиров и водитель. Спасатели перенесли двух пострадавших в кареты скорой помощи. Всех травмированных госпитализировали в больницы города", - добавляет пресс-служба.

Фото: в Запорожье столкнулся автобус с электроопорой, много пострадавших (t.me/dsns_telegram)

Спасатели:

отключили аккумуляторную батарею;

смыли остатки смазочных материалов;

осуществили дежурство для предотвращения возгорания.

Правоохранители ведут расследование по факту происшествия.

Среди пострадавших ребенок

В результате аварии пострадали восемь пассажиров, среди них 13-летний мальчик.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло в 07:55. На проезжей части улицы Стартовой 66-летний водитель маршрутного такси отвлекся от управления и выехал на левую обочину, где и совершил наезд на столб линии электропередачи.

112

Тем временем в Киевской области начала полноценно работать служба 112, которая является альтернативой другим горячим линиям, в частности:

101 - пожарная охрана;

102 - полиция;

103 - скорая помощь;

104 - аварийная служба газа.

Также на линию могут обратиться граждане с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы обработали более 2 тысяч аналогичных обращений с 1 июля 2023 года.