"Запоріжсталь" поглинув блекаут через масований удар РФ по енергетиці

Вівторок 23 грудня 2025 13:13
"Запоріжсталь" поглинув блекаут через масований удар РФ по енергетиці Фото: "Запоріжсталь" поглинув блекаут через масований удар РФ по енергетиці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України відбулося повне знеструмлення ПАТ "Запоріжсталь", що призвело до аварійної зупинки виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

"Команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій", - зазначили у прес-службі підприємства.

Зазначається, що завдяки своєчасному реагуванню, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає.

"На підприємстві впроваджено оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми. Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання", - йдеться на сайті підприємства.

Масований обстріл України 23 грудня

Нагадаємо, російські війська вночі здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Відомо, що ворог застосував більше 600 дронів та десятки ракет.

Зокрема, у Києві уламки безпілотника впали у Святошинському районі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Також повідомлялось, що українські АЕС знизили потужність генерації після нічного удару РФ, повернення до номінальних значень стане можливим після відновлювальних робіт.

Росіяни також атакували теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок обстрілів постраждало обладнання ТЕС.

За даними Міненерго, внаслідок нічної атаки на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.

