"Запоріжсталь" поглинув блекаут через масований удар РФ по енергетиці

Унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України відбулося повне знеструмлення ПАТ "Запоріжсталь", що призвело до аварійної зупинки виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

"Команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій", - зазначили у прес-службі підприємства.

Зазначається, що завдяки своєчасному реагуванню, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає.

"На підприємстві впроваджено оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми. Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання", - йдеться на сайті підприємства.