ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для запобігання нападів хуситів. Авіаносець США зайшов у Червоне море

П'ятниця 05 січня 2024 22:11
UA EN RU
Для запобігання нападів хуситів. Авіаносець США зайшов у Червоне море Фото: авіаносець USS Dwight Eisenhower (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

Американський атомний авіаносець USS Dwight Eisenhower увійшов до акваторії Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морський інститут Сполучених Штатів.

"Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight Eisenhower знаходиться поблизу берегів Ємену", - сказано у повідомленні.

До цього авіаносець США перебував у Аденській затоці.

Нагадаємо, США та інші країни звертались до хуситів з вимогою припинити нападати на військові та комерційні судна в Червоному морі, і попередили про наслідки таких атак.

Реакція світу на атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

Раніше міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив про готовність країни вжити "прямих дій" у зв'язку з нападами хуситів на вантажні судна в Червоному морі. Зокрема, він допустив завдання авіаударів.

Додамо, що наприкінці грудня глава МЗС Британії Девід Кемерон у розмові з іранським колегою Хоссейном Амірабдоллахіаном дав зрозуміти, що Тегеран розділяє відповідальність за запобігання нападам хуситів у Червоному морі.

Нагадаємо, з листопада єменські хусити, яких підтримує Іран, продовжують атаки на цивільні судна у Червоному морі, які мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, яких підтримують єменські бойовики.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian, щоб захистити судна від хуситів. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції. Також повідомлялося, що 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Члени Ради Безпеки ООН 4 січня закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Буданов відреагував на чутки про можливу загибель Герасимова в Криму
Буданов відреагував на чутки про можливу загибель Герасимова в Криму
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту