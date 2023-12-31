Іран поділяє відповідальність за запобігання атакам хуситів у Червоному морі, - Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у розмові з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амірабдоллахіаном дав зрозуміти, що Іран розділяє відповідальність за запобігання нападам хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кемерона у Twitter.

"Я ясно дав зрозуміти, що Іран розділяє відповідальність за запобігання цим атакам, враховуючи їхню давню підтримку хуситів", - повідомив він.

Глава МЗС Британії додав, що атаки загрожують життю невинних людей і світовій економіці.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада цього року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Так, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Також крилату ракету наземного базування хуситів вразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian, щоб захистити суд від хуситів. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції .

Також 31 грудня хусити атакували цивільне торгове судно у Червоному морі.

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