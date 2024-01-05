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Для предотвращения приступов хуситов. Авианосец США вошел в Красное море

Пятница 05 января 2024 22:11
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Для предотвращения приступов хуситов. Авианосец США вошел в Красное море Фото: авианосец USS Dwight Eisenhower (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Американский атомный авианосец USS Dwight Eisenhower вошел в акваторию Красного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Военно-морской институт Соединенных Штатов.

"Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight Eisenhower находится у берегов Йемена", - говорится в сообщении.

До этого авианосец США находился в Аденском заливе.

Напомним, США и другие страны обращались к хуситам с требованием прекратить нападение на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.

Реакция мира на атаки хуситов на корабле в Красном море

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил о готовности страны предпринять "прямые действия" в связи с нападениями хуситов на грузовые суда в Красном море. В частности, он допустил задачу авиаударов.

Добавим, что в конце декабря глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в разговоре с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом дал понять, что Тегеран разделяет ответственность за предотвращение нападений хуситов в Красном море.

Напомним, с ноября йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, продолжают атаки на гражданские суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Это происходит на фоне войны Израиля с ХАМАСом, поддерживаемыми йеменскими боевиками.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian, чтобы защитить суда от хуситов. Более 20 стран согласились присоединиться к коалиции. Также сообщалось, что 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Члены Совета Безопасности ООН 4 января призвали йеменских хуситов прекратить нападения на суда в Красном море и в Аденском заливе.

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