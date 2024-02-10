Заплатять держпідриємства: Кабмін підвищив норматив виплати дивідендів до бюджету

Кабінет міністрів підвищив базовий норматив відрахування частки прибутку на виплату дивідендів держпідприємств за підсумками 2023 року з 50% до 80%. Половину потрібно сплатити вже в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 9 лютого 2024 р. № 129 .

Такий норматив стосується усіх господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50% і більше акцій яких належать повністю державним підприємствам.

Окремі нормативи встановлені для таких підприємств:

"Ощадбанк" та "Українська фінансова житлова компанія" - 30%;

"Укрнафта" - 30% (за умови спрямування 50% чистого прибутку на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у фінансовому плані на 2024 рік);

"Українське Дунайське пароплавство" - 30% (за умови спрямування 50% чистого прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу);

"Укрзалізниця" - 50% (за умови спрямування 30% чистого прибутку на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу);

"Укргідроенерго" - 50% (за умови спрямування 30% чистого прибутку на фінансування відновлення зруйнованого та пошкодженого майна внаслідок ракетних ударів, будівництва захисних споруд, протидронового захисту, виконання інших інженерно-технічних заходів для протидії агресії Російської Федерації);

НАК "Нафтогаз України" - 95%.

Уряд рекомендує до 29 лютого 2024 року авансове перерахування не менш як 50% суми річних дивідендів, а для "Укрнафти" - у розмірі не менше ніж 3,9 млрд гривень.

Також рекомендується у разі невиплати до 1 липня 2024 року дивідендів вжити заходів до розірвання контрактів з керівниками таких суб’єктів господарювання.

Дивіденди в бюджеті

Нагадаємо, закон "Про державний бюджет на 2024 рік" передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на суму 66 млрд гривень.

Останні роки держпідприємства платили в бюджет 50% від прибутку у вигляді дивідендів. Водночас ПриватБанк платив 80%, "Нафтогаз" - 95%.

На початку 2024 року через затримку міжнародної допомоги виникла проблема з наповненням держбюджету. Через це Україна запропонувала обговорити з МВФ "план дій" на випадок припинення надання іноземної допомоги. Заходи, передбачені "Планом Б", наразі обговорюються і потенційно можуть включати активізацію внутрішнього ринку запозичень, фіскальну оптимізацію та консолідацію

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін запевнив, що ухвалює необхідні рішення, аби максимально безболісно пройти період дефіциту коштів від донорів. Серед заходів максимізація залучення коштів на внутрішньому борговому ринку та "наближення інших відрахувань до держбюджету".