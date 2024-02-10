Заплатят госпредприятия: Кабмин повысил норматив выплаты дивидендов в бюджет

Кабинет министров повысил базовый норматив отчисления доли прибыли в рассрочку дивидендов госпредприятий по итогам 2023 года с 50% до 80%. Половину нужно заплатить уже в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 9 февраля 2024 г. №129 .

Такой норматив касается всех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50% и более акций которых принадлежат полностью государственным предприятиям.

Отдельные нормативы установлены для следующих предприятий:

"Ощадбанк" и "Украинская финансовая жилищная компания" - 30%;

"Укрнафта" - 30% (при условии направления 50% чистой прибыли на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в финансовом плане на 2024 год);

"Украинское Дунайское пароходство" - 30% (при условии направления 50% чистой прибыли на обновление флота и развитие производственных мощностей Килийского судостроительно-судоремонтного завода);

"Укрзализныця" - 50% (при условии направления 30% чистой прибыли на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в консолидированном финансовом плане на 2024 год, реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава);

"Укргидроэнерго" - 50% (при условии направления 30% чистой прибыли на финансирование восстановления разрушенного и поврежденного имущества в результате ракетных ударов, строительства защитных сооружений, противодроновой защиты, выполнения других инженерно-технических мер по противодействию агрессии Российской Федерации);

НАК "Нафтогаз Украины" - 95%.

Правительство рекомендует до 29 февраля 2024 года авансовое перечисление не менее 50% суммы годовых дивидендов, а для "Укрнафты" - в размере не менее 3,9 млрд гривен.

Также рекомендуется в случае невыплаты до 1 июля 2024 года дивидендов принять меры по расторжению контрактов с руководителями таких субъектов хозяйствования.

Дивиденды в бюджете

Напомним, закон "О государственном бюджете на 2024 год" предусматривает поступление части чистой прибыли и дивидендов от предприятий в государственной собственности на сумму 66 млрд гривен.

В последние годы госпредприятия платили в бюджет 50% от прибыли в виде дивидендов. ПриватБанк платил 80%, "Нафтогаз" - 95%.

В начале 2024 года из-за задержки международной помощи возникла проблема с наполнением госбюджета. Поэтому Украина предложила обсудить с МВФ "план действий" на случай прекращения предоставления иностранной помощи. Мероприятия, предусмотренные "Планом Б", обсуждаются и потенциально могут включать активизацию внутреннего рынка заимствований, фискальную оптимизацию и консолидацию.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин заверил, что принимает необходимые решения, чтобы максимально безболезненно пройти период дефицита средств от доноров. Среди мер максимизация привлечения средств на внутреннем долговом рынке и "приближение других отчислений в госбюджет".