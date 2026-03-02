"Заплатит высокую цену": Израиль назвал следующую мишень после убийства Хаменеи
Лидер террористов "Хезболлы" Наим Касем стал следующей мишенью Израиля после убийства верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца, которое приводит издание The Times of Israel.
Кац заявил, что генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем стал мишенью после того, как террористическая группа ночью обстреляла Израиль ракетами и беспилотниками.
"Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем, который принял решение об обстреле под давлением Ирана, отныне является мишенью для уничтожения", - сказал он.
Министр добавил, что тот, кто пойдёт по пути бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "вскоре окажется вместе с ним в глубинах ада вместе со всеми, кого устранили с оси зла".
Что предшествовало
"Хезболла", ливанская шиитская военизированная группа, которую поддерживает Иран, ранее выпустила ракеты по израильскому городу Хайфа.
В качестве причины атаки назвали "месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи". Во время обстрела был нанесен удар по объекту ПВО к югу от Хайфы.
В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля в ответ нанесла удар по целям в Ливане - в частности по контролируемым "Хезболлой" южным пригородам Бейрута и на юге страны.
Это самая масштабная израильская атака на пригород ливанской столицы с 2024 года.
Также ЦАХАЛ объявил о начале наступления на "Хезболлу" и готовится к затяжным боям.
Напомним, что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, был убит в субботу, 28 февраля, во время серии ударов Израиля и США. Кроме него погиб также ряд высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции.