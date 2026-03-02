"Заплатит высокую цену": Израиль назвал следующую мишень после убийства Хаменеи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца, которое приводит издание The Times of Israel.

Кац заявил, что генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем стал мишенью после того, как террористическая группа ночью обстреляла Израиль ракетами и беспилотниками.

"Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем, который принял решение об обстреле под давлением Ирана, отныне является мишенью для уничтожения", - сказал он.

Министр добавил, что тот, кто пойдёт по пути бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "вскоре окажется вместе с ним в глубинах ада вместе со всеми, кого устранили с оси зла".