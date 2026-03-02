ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Заплатит высокую цену": Израиль назвал следующую мишень после убийства Хаменеи

Понедельник 02 марта 2026 12:43
UA EN RU
"Заплатит высокую цену": Израиль назвал следующую мишень после убийства Хаменеи Фото: Исраэль Кац, министр обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Лидер террористов "Хезболлы" Наим Касем стал следующей мишенью Израиля после убийства верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца, которое приводит издание The Times of Israel.

Читайте также: "Хезболла" вступает в войну? По Израилю прилетели ракеты, ЦАХАЛ начинает бить в ответ

Кац заявил, что генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем стал мишенью после того, как террористическая группа ночью обстреляла Израиль ракетами и беспилотниками.

"Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем, который принял решение об обстреле под давлением Ирана, отныне является мишенью для уничтожения", - сказал он.

Министр добавил, что тот, кто пойдёт по пути бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "вскоре окажется вместе с ним в глубинах ада вместе со всеми, кого устранили с оси зла".

Что предшествовало

"Хезболла", ливанская шиитская военизированная группа, которую поддерживает Иран, ранее выпустила ракеты по израильскому городу Хайфа.

В качестве причины атаки назвали "месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи". Во время обстрела был нанесен удар по объекту ПВО к югу от Хайфы.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля в ответ нанесла удар по целям в Ливане - в частности по контролируемым "Хезболлой" южным пригородам Бейрута и на юге страны.

Это самая масштабная израильская атака на пригород ливанской столицы с 2024 года.

Также ЦАХАЛ объявил о начале наступления на "Хезболлу" и готовится к затяжным боям.

Напомним, что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, был убит в субботу, 28 февраля, во время серии ударов Израиля и США. Кроме него погиб также ряд высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Хезболла
Новости
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой