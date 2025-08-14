ua en ru
"Заплатимо 1 мільйон гривень": власниці Sisterʼs Aroma кинули виклик хейтерам (відео)

Четвер 14 серпня 2025 20:31
Засновниці Sisterʼs Aroma про скандали навколо бренду (фото: instagram.com/juliya.burkovskaya)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Засновниці українського бренду Sister's Aroma, Дарина та Юлія Бурковські, відверто розповіли про минулі помилки та відповіли на закиди у співпраці з Росією після 24 лютого 2022 року. Ба більше, навіть кинули виклик своїм хейтерам.

Як повідомляє РБК-Україна, про це власниці бізнесу розповіли в інтерв’ю блогеру Василю Тимошенку.

Власниці Sister's Aroma пообіцяли 1 мільйон гривень за докази у співпраці з РФ

Підприємиці вкотре спростували закиди у роботі на російський ринок та кинули виклик своїм хейтерам.

"Ми заплатимо мільйон гривень тому, хто принесе нам факти, покаже і доведе, що з початку повномасштабного вторгнення, от з цього дня, з будь-якої точки світу відправилася продукція Sister’s Aroma, і ми були до цього причетні чи якось опосередковано причетні через якихось третіх осіб. Ми заплатимо мільйон гривень кожному!" - заявила Юлія Бурковська.

Як Sister's Aroma прокоментували свої скандали

Косметичний бренд звинувачували у роботі на ринку РФ та в тимчасового окупованому Криму. Зокрема ходили чутки, нібито вони продовжують там реалізовувати свою продукцію і після лютого 2022 року.

Сестри визнали, що свого часу зробили величезну помилку. З початку російського вторгнення вони згорнули діяльність і наголошують, що у РФ копіюють їхню продукцію. Також у посередників залишилися деякі товари, які не вдалося повернути.

"Так, дійсно, до 2022 року ми працювали в Росії, і це було нашою помилкою. Я це визнаю, шкодую про це, мені неприємно, але я не можу повернути час назад", - сказала Дарина.

"Ми працювали через дистриб’ютора в Росії та не проконтролювали, що продукт потрапив на територію Криму. Це була наша помилка", - додала Юлія.

&quot;Заплатимо 1 мільйон гривень&quot;: власниці Sisterʼs Aroma кинули виклик хейтерам (відео)Сестри Бурковські про закиди щодо роботи в РФ (скриншот)

Зараз бренд ретельно контролює реалізацію продукту. Зокрема встановили штрафи для дистриб'юторів, якщо хоча б одна одиниця потрапить на територію агресора.

"У Казахстані, Польщі та по всьому світу прописаний пункт про штраф у 100 тисяч доларів, якщо хоч одна одиниця товару перетне кордон і потрапить на територію Росії чи Білорусі", - зазначила Юлія.

Підприємниці також наголосили, що в Україні заборонена торгівля з РФ і будь-яка подібна діяльність була б неможливою під наглядом СБУ, податкової та інших органів.

Юлія зауважила, що десь через пів року після початку повномасштабної війни Sister's Aroma навіть зробили колаборацію з державним оборонним підприємством "Луч", відомим виробництвом ракет "Нептун".

"От ви уявіть, скільки ми пройшли перевірок СБУ та всіх інстанцій, і нам дозволили зробити колаборацію з таким підприємством, яке виробляє зброю державі. Це було просто неможливо. Ми пройшли всі перевірки, які тільки можливі", - зауважила Юлія.

Також вона спростувала гучну історію щодо вподобайки російській блогерці Вікторії Боні під фото з триколором. Підприємиця запевнила, що "не ставила лайк".

