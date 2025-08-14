ua en ru
"Заплатим 1 миллион гривен": владелицы Sister's Aroma бросили вызов хейтерам (видео)

Четверг 14 августа 2025 20:31
UA EN RU
"Заплатим 1 миллион гривен": владелицы Sister's Aroma бросили вызов хейтерам (видео) Основательницы Sister's Aroma о скандалах вокруг бренда (фото: instagram.com/juliya.burkovskaya)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Основательницы украинского бренда Sister's Aroma, Дарья и Юлия Бурковские, откровенно рассказали о прошлых ошибках и ответили на упреки в сотрудничестве с Россией после 24 февраля 2022 года. Более того, даже бросили вызов своим хейтерам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом владелицы бизнеса рассказали в интервью блогеру Василию Тимошенко.

Владелице Sister's Aroma пообещали 1 миллион гривен за доказательства в сотрудничестве с РФ

Предпринимательницы в очередной раз опровергли упреки в работе на российский рынок и бросили вызов своим хейтерам.

"Мы заплатим миллион гривен тому, кто принесет нам факты, покажет и докажет, что с начала полномасштабного вторжения, вот с этого дня, из любой точки мира отправилась продукция Sister's Aroma, и мы были к этому причастны или как-то косвенно причастны через каких-то третьих лиц. Мы заплатим миллион гривен каждому!" - заявила Юлия Бурковская.

Как Sister's Aroma прокомментировали свои скандалы

Косметический бренд обвиняли в работе на рынке РФ и во временно оккупированном Крыму. В частности ходили слухи, якобы они продолжают там реализовывать свою продукцию и после февраля 2022 года.

Сестры признали, что в свое время совершили огромную ошибку. С начала российского вторжения они свернули деятельность и отмечают, что в РФ копируют их продукцию. Также у посредников остались некоторые товары, которые не удалось вернуть.

"Да, действительно, до 2022 года мы работали в России, и это было нашей ошибкой. Я это признаю, жалею об этом, мне неприятно, но я не могу вернуть время назад", - сказала Дарья.

"Мы работали через дистрибьютора в России и не проконтролировали, что продукт попал на территорию Крыма. Это была наша ошибка", - добавила Юлия.

&quot;Заплатим 1 миллион гривен&quot;: владелицы Sister's Aroma бросили вызов хейтерам (видео)Сестры Бурковские об упреках относительно работы в РФ (скриншот)

Сейчас бренд тщательно контролирует реализацию продукта. В частности установили штрафы для дистрибьюторов, если хотя бы одна единица попадет на территорию агрессора.

"В Казахстане, Польше и по всему миру прописан пункт о штрафе в 100 тысяч долларов, если хоть одна единица товара пересечет границу и попадет на территорию России или Беларуси", - отметила Юлия.

Предпринимательницы также отметили, что в Украине запрещена торговля с РФ и любая подобная деятельность была бы невозможной под наблюдением СБУ, налоговой и других органов.

Юлия отметила, что где-то через полгода после начала полномасштабной войны Sister's Aroma даже сделали коллаборацию с государственным оборонным предприятием "Луч", известным производством ракет "Нептун".

"Вот вы представьте, сколько мы прошли проверок СБУ и всех инстанций, и нам разрешили сделать коллаборацию с таким предприятием, которое производит оружие государству. Это было просто невозможно. Мы прошли все проверки, которые только возможны", - отметила Юлия.

Также она опровергла громкую историю о лайке российской блогерше Виктории Бони под фото с триколором. Предпринимательница заверила, что "не ставила лайк".

