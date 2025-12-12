ua en ru
Запланована на завтра зустріч у Парижі щодо мирного плану для України не відбудеться, - RFM

П'ятниця 12 грудня 2025 23:36
Запланована на завтра зустріч у Парижі щодо мирного плану для України не відбудеться, - RFM Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 13 грудня, у Парижі була запланована зустріч делегацій США, України та Європи щодо мирного плану. Однак цих переговорів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM.

"У суботу в Парижі не буде зустрічі щодо України", - сказало джерело в Єлисейському палаці.

Що передувало

Раніше в четвер видання Axios, пославшись на українські джерела і Білий дім, повідомило, що наступна зустріч щодо мирного плану по Україні запланована на 13 грудня в Парижі.

"Очікується зустріч високопоставлених американських чиновників і представників України, Франції, Німеччини та Великої Британії за американським мирним планом", - йшлося в публікації.

За даними Axios, Україну та європейські країни мали представляти радники з нацбезпеки. Але, як повідомлялося, незрозуміло, чи буде присутній держсекретар США Марко Рубіо, який, крім основної посади, є радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки.

Варто додати, що сам президент США майже добу тому теж відреагував на заплановані події. Він підтвердив, що зустріч у Парижі буде, але водночас сказав, що поки не знає, чи буде представник від США. За його словами, Вашингтон відправить свою людину лише в тому разі, якщо буде хороший шанс досягти результату.

Ймовірно, йшлося про те, щоб Україна погодилася на американський план у нинішньому вигляді. Оскільки днями WSJ писало, що Трамп під час телефонної розмови закликав європейських лідерів чинити тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв американський мирний план.

До слова, пресслужба уряду Німеччини повідомила, щоканцлер Фрідріх Фрідріх Мерц зустрінеться із Зеленським у понеділок для обговорення поточних мирних переговорів щодо України. Очікується, що до переговорів долучаться лідери європейських країн, а також представники Європейського Союзу та НАТО.

