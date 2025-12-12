ua en ru
У Мерца підтвердили візит Зеленського на зустріч з європейськими лідерами

П'ятниця 12 грудня 2025 21:30
У Мерца підтвердили візит Зеленського на зустріч з європейськими лідерами Фото: Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок, 15 грудня, прийме президента України Володимира Зеленського у ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу федерального уряду Німеччини.

У понеділок, 15 грудня, президент України відвідає Німеччину для зустрічі із канцлером Фрідріхом Мерцем.

Як зазначається в анонсі федерального уряду Німеччини, Мерц і Зеленський обговорять економічні питання та стан мирних переговорів в Україні.

"Увечері до обговорень долучаться європейські глави держав та урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО", - зазначають у німецькому уряді.

Співпраця України та Німеччини

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що на майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, присвяченої деталям гарантій безпеки для України.

Він уточнив, що з українського боку таку групу очолює начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Також участь беруть представники Сил оборони та розвідок.

Про те, що Зеленський 15 грудня прибуде до Німеччини, сьогодні писало одне з німецьких видань. Повідомлялось, що український лідер відвідає Берлін для проведення зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцем. У ній візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, також Польщі та Італії.

Наразі залишається невідомим, чи будуть присутніми на цій зустрічі представники уряду США.

Переговори щодо мирного плану

Раніше видання Axios повідомило, що 13 грудня Україна, США та ЄС проведуть у Парижі переговори через спірні пункти американського плану.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт згодом заявила, що президент США Дональд Трамп уже втомився "від зустрічей заради зустрічей", тому США відправлять свого представника на переговори лише в тому разі, якщо з'явиться можливість підписання мирної угоди.

