Запит на зміну влади в Україні після війни суттєво зріс, - опитування

Соціологи наголосили, що йдеться саме про період після війни. Опитування КМІС, кажуть соціологи, стабільно показують, що більшість українців виступають проти проведення виборів, поки війна не завершилася.

Згідно з даними дослідження, якщо три роки тому 73% українців очікували перезавантаження центральної влади хоча б на одному рівні, то зараз цей показник зріс до 88%.

Лише 5% опитаних вважають, що нікого змінювати не потрібно. У 2023 році таких було 19%.

Які органи влади хочуть оновити

Станом на травень 2026 року:

83% українців хочуть перезавантаження парламенту;

74% виступають за перезавантаження уряду;

67% підтримують перезавантаження президента.

Для порівняння, у травні 2023 року ці показники становили 69%, 47% і 23% відповідно.

Інфографіка: КМІС

Що показали відповіді щодо президента

Серед українців, які "зовсім не довіряють" президенту, 97% виступають за перезавантаження влади.

Водночас серед тих, хто "повністю довіряє" главі держави, за перезавантаження висловилися 33% респондентів.

Як проводили опитування

Дослідження проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року за власною ініціативою КМІС.

Соціологи методом телефонних інтерв'ю опитали 1000 повнолітніх громадян, які проживають на підконтрольній Україні території. Формальна статистична похибка не перевищує 4,1%.