Запрос на смену власти в Украине после войны значительно вырос, — опрос

Социологи подчеркнули, что речь идет именно о периоде после войны. Опросы КМИС, по словам социологов, стабильно показывают, что большинство украинцев выступают против проведения выборов до окончания войны.

Согласно данным исследования, если три года назад 73% украинцев ожидали перезагрузки центральной власти хотя бы на одном уровне, то сейчас этот показатель вырос до 88%.

Лишь 5% опрошенных считают, что никого менять не нужно. В 2023 году таких было 19%.

Какие органы власти хотят обновить

По состоянию на май 2026 года:

83% украинцев хотят перезагрузки парламента;

74% выступают за перезагрузку правительства;

67% поддерживают перезагрузку президента.

Для сравнения: в мае 2023 года эти показатели составляли 69%, 47% и 23% соответственно.

Инфографика: КМИС

Что показали ответы относительно президента

Среди украинцев, которые "совсем не доверяют" президенту, 97% выступают за перезагрузку власти.

В то же время среди тех, кто "полностью доверяет" главе государства, за перезагрузку высказались 33% респондентов.

Как проводился опрос

Исследование проводилось с 7 мая по 3 июня 2026 года по собственной инициативе КМИС.

Социологи методом телефонных интервью опросили 1000 совершеннолетних граждан, проживающих на подконтрольной Украине территории. Формальная статистическая погрешность не превышает 4,1%.