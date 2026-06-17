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Запрос на смену власти в Украине после войны значительно вырос, — опрос

10:55 17.06.2026 Ср
2 мин
Как изменились настроения украинцев за 3 года?
aimg Ирина Глухова
Иллюстративное фото: выборы в Украине (Getty Images)

За последние три года в Украине вырос процент тех, кто хочет перезагрузки центральной власти, но уже после окончания войны. Выборы президента поддерживают почти 9 из 10 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи подчеркнули, что речь идет именно о периоде после войны. Опросы КМИС, по словам социологов, стабильно показывают, что большинство украинцев выступают против проведения выборов до окончания войны.

Согласно данным исследования, если три года назад 73% украинцев ожидали перезагрузки центральной власти хотя бы на одном уровне, то сейчас этот показатель вырос до 88%.

Лишь 5% опрошенных считают, что никого менять не нужно. В 2023 году таких было 19%.

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Какие органы власти хотят обновить

По состоянию на май 2026 года:

  • 83% украинцев хотят перезагрузки парламента;
  • 74% выступают за перезагрузку правительства;
  • 67% поддерживают перезагрузку президента.

Для сравнения: в мае 2023 года эти показатели составляли 69%, 47% и 23% соответственно.

Инфографика: КМИС

Что показали ответы относительно президента

Среди украинцев, которые "совсем не доверяют" президенту, 97% выступают за перезагрузку власти.

В то же время среди тех, кто "полностью доверяет" главе государства, за перезагрузку высказались 33% респондентов.

Как проводился опрос

Исследование проводилось с 7 мая по 3 июня 2026 года по собственной инициативе КМИС.

Социологи методом телефонных интервью опросили 1000 совершеннолетних граждан, проживающих на подконтрольной Украине территории. Формальная статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Выборы в Украине во время войны

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что проведение выборов невозможно без прекращения огня и создания безопасных условий для голосования.

Также он призвал международных партнеров помочь с восстановлением и защитой инфраструктуры, необходимой для организации избирательного процесса.

Впоследствии в Верховной Раде поддержали позицию главы государства и заявили о «достижении консенсуса».

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