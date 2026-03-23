У Раді визначились, чи будуть вибори в Україні під час війни
Проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни є неможливим. Водночас попереду є чимало роботи щодо підготовки до перших національних повоєнних виборів.
Про це заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради.
"Ми досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану", - наголосив він.
Корнієнко зазначив, що поточний період воєнного стану добігає кінця 4 травня, проте, зауважив він, безпекова ситуація диктує необхідність його подальшого продовження.
"З високою долею ймовірності я можу, на жаль, прогнозувати, що ми його продовжимо. Тому особливий стан є, виборів немає, але група (з підготовки законодавства для перших повоєнних виборів) є", - заявив він.
За словами Корнієнка, попереду багато роботи щодо участі у виборах українців, які перебувають за кордоном. Він додав, що треба також забезпечити повноцінне голосування для українських захисників та захисниць.
Заступник голови Ради повідомив, що окремим напрямом, який потребує опрацювання, є вибори до Верховної Ради, а також питання фінансування повоєнних виборів.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголошував, що без припинення вогню провести вибори неможливо. Він закликав міжнародних партнерів допомогти з відновленням і захистом інфраструктури, необхідної для безпечного та легітимного голосування.
Слова президента підтвердив і голова Центральна виборча комісія України Олег Діденко, наголосивши, що ключовими умовами залишаються безпека та припинення вогню.
Тим часом у Росії зробили заяву про "тишу" для виборів в Україні. Там повідомили, що готові забезпечити "режим тиші" в день можливого голосування.