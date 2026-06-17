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Запит на зміну влади в Україні після війни суттєво зріс, - опитування

10:55 17.06.2026 Ср
2 хв
Як змінилися настрої українців за 3 роки?
aimg Ірина Глухова
Запит на зміну влади в Україні після війни суттєво зріс, - опитування Фото ілюстративне: вибори в Україні (Getty Images)
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За останні три роки в Україні зріс відсоток тих, хто хоче перезавантаження центральної влади, але після завершення війни. Вибори президента підтримують майже 9 з 10 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи наголосили, що йдеться саме про період після війни. Опитування КМІС, кажуть соціологи, стабільно показують, що більшість українців виступають проти проведення виборів, поки війна не завершилася.

Згідно з даними дослідження, якщо три роки тому 73% українців очікували перезавантаження центральної влади хоча б на одному рівні, то зараз цей показник зріс до 88%.

Лише 5% опитаних вважають, що нікого змінювати не потрібно. У 2023 році таких було 19%.

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Які органи влади хочуть оновити

Станом на травень 2026 року:

  • 83% українців хочуть перезавантаження парламенту;
  • 74% виступають за перезавантаження уряду;
  • 67% підтримують перезавантаження президента.

Для порівняння, у травні 2023 року ці показники становили 69%, 47% і 23% відповідно.

Запит на зміну влади в Україні після війни суттєво зріс, - опитування

Інфографіка: КМІС

Що показали відповіді щодо президента

Серед українців, які "зовсім не довіряють" президенту, 97% виступають за перезавантаження влади.

Водночас серед тих, хто "повністю довіряє" главі держави, за перезавантаження висловилися 33% респондентів.

Як проводили опитування

Дослідження проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року за власною ініціативою КМІС.

Соціологи методом телефонних інтерв'ю опитали 1000 повнолітніх громадян, які проживають на підконтрольній Україні території. Формальна статистична похибка не перевищує 4,1%.

Вибори Україні під час війни

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів неможливе без припинення вогню та створення безпечних умов для голосування.

Також він закликав міжнародних партнерів допомогти з відновленням і захистом інфраструктури, необхідної для організації виборчого процесу.

Згодом у Верховній Раді підтримали позицію глави держави та заявили про "досягнення консенсусу".

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