Запрос на смену власти в Украине после войны значительно вырос, — опрос
За последние три года в Украине вырос процент тех, кто хочет перезагрузки центральной власти, но уже после окончания войны. Выборы президента поддерживают почти 9 из 10 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Социологи подчеркнули, что речь идет именно о периоде после войны. Опросы КМИС, по словам социологов, стабильно показывают, что большинство украинцев выступают против проведения выборов до окончания войны.
Согласно данным исследования, если три года назад 73% украинцев ожидали перезагрузки центральной власти хотя бы на одном уровне, то сейчас этот показатель вырос до 88%.
Лишь 5% опрошенных считают, что никого менять не нужно. В 2023 году таких было 19%.
Какие органы власти хотят обновить
По состоянию на май 2026 года:
- 83% украинцев хотят перезагрузки парламента;
- 74% выступают за перезагрузку правительства;
- 67% поддерживают перезагрузку президента.
Для сравнения: в мае 2023 года эти показатели составляли 69%, 47% и 23% соответственно.
Инфографика: КМИС
Что показали ответы относительно президента
Среди украинцев, которые "совсем не доверяют" президенту, 97% выступают за перезагрузку власти.
В то же время среди тех, кто "полностью доверяет" главе государства, за перезагрузку высказались 33% респондентов.
Как проводился опрос
Исследование проводилось с 7 мая по 3 июня 2026 года по собственной инициативе КМИС.
Социологи методом телефонных интервью опросили 1000 совершеннолетних граждан, проживающих на подконтрольной Украине территории. Формальная статистическая погрешность не превышает 4,1%.
Выборы в Украине во время войны
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что проведение выборов невозможно без прекращения огня и создания безопасных условий для голосования.
Также он призвал международных партнеров помочь с восстановлением и защитой инфраструктуры, необходимой для организации избирательного процесса.
Впоследствии в Верховной Раде поддержали позицию главы государства и заявили о «достижении консенсуса».