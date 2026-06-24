Запит "як злити бензин" став хітом в інтернеті РФ на тлі паливної кризи

Росіяни активно шукають способи роздобути дефіцитне пальне. Аналітики простежили статистику в Google Trends та Yandex Wordstat. Цифри говорять самі за себе.

Яка статистика запитів:

у березні жителі РФ запитували в "Яндексі" про злив бензину 4 тисячі разів на тиждень;

минулого тижня кількість таких запитів злетіла до 44 тисяч;

у Google інтерес до теми досяг абсолютного піка - 100 балів зі 100 можливих.

На багатьох російських АЗС запровадили жорсткі ліміти. Пальне більше не продають у каністри. Водії змушені йти на хитрощі: людина заправляє повний бак на станції, а отім від’їжджає в затишне місце і зливає бензин у каністру. Після цього водій знову повертається на заправку за новою порцією.

"Школа 90-х"

Путін у своїй пропаганді неодноразово лякав виборців ризиком "повернення до 90-х". Але вони повернулись через бензинову кризу: у соціальних мережах росіяни все частіше скаржаться на нічні крадіжки. Невідомі спустошують баки автівок, залишених на подвір’ях.

Відео з камер спостереження підтверджують ці факти. Люди бачать, як зловмисники зливають паливо прямо серед ночі. Проте технічний прогрес заважає злодіям - сучасні автомобілі мають складну конструкцію паливної системи, а ось старий автопарк стає легкою здобиччю крадіїв.