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Запит "як злити бензин" став хітом в інтернеті РФ на тлі паливної кризи

04:36 24.06.2026 Ср
2 хв
В "Яндексі" та Google фіксується зростання у десятки разів подібних запитів
aimg Пилип Бойко
Фото: автозаправка в РФ (Getty Images)

Кількість запитів про те, як злити пальне з бака, у російському сегменті інтернету зросла більш ніж у 10 разів лише за останні три місяці. Такий сплеск активності свідчить про серйозні проблеми з доступністю нафтопродуктів у країні-агресорі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати моніторингу видання "Верстка".

Росіяни активно шукають способи роздобути дефіцитне пальне. Аналітики простежили статистику в Google Trends та Yandex Wordstat. Цифри говорять самі за себе.

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Яка статистика запитів:

  • у березні жителі РФ запитували в "Яндексі" про злив бензину 4 тисячі разів на тиждень;
  • минулого тижня кількість таких запитів злетіла до 44 тисяч;
  • у Google інтерес до теми досяг абсолютного піка - 100 балів зі 100 можливих.

На багатьох російських АЗС запровадили жорсткі ліміти. Пальне більше не продають у каністри. Водії змушені йти на хитрощі: людина заправляє повний бак на станції, а отім від’їжджає в затишне місце і зливає бензин у каністру. Після цього водій знову повертається на заправку за новою порцією.

"Школа 90-х"

Путін у своїй пропаганді неодноразово лякав виборців ризиком "повернення до 90-х". Але вони повернулись через бензинову кризу: у соціальних мережах росіяни все частіше скаржаться на нічні крадіжки. Невідомі спустошують баки автівок, залишених на подвір’ях.

Відео з камер спостереження підтверджують ці факти. Люди бачать, як зловмисники зливають паливо прямо серед ночі. Проте технічний прогрес заважає злодіям - сучасні автомобілі мають складну конструкцію паливної системи, а ось старий автопарк стає легкою здобиччю крадіїв.

Контекст паливної кризи у РФ

Українські дрони останні декілька місяців систематично вражають НПЗ російських окупантів в тилу країни. Серед останніх атак: ураження нафтового об'єкта у Ярославському регіоні РФ - на відстані понад 700 кілометрів від українського кордону.

Через постійні удари по нафтопереробній інфраструктурі російський уряд дозволив заводам випускати низькоякісне "брудне" пальне з низькими екологічними характеристиками.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що дефіцит бензину та зростання цін охоплюють дедалі більше регіонів Росії.

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БензинРосійська Федерація