Запрос "как слить бензин" стал хитом в интернете РФ на фоне топливного кризиса

Россияне активно ищут способы раздобыть дефицитное топливо. Аналитики проследили статистику в Google Trends и Yandex Wordstat. Цифры говорят сами за себя.

Какая статистика запросов:

в марте жители РФ спрашивали у "Яндекса" о сливе бензина 4 тысячи раз в неделю;

на прошлой неделе количество таких запросов взлетело до 44 тысяч;

у Google интерес к теме достиг абсолютного пика – 100 баллов из 100 возможных.

На многих российских АЗС были введены жесткие лимиты. Горючее больше не продают в канистры. Водители вынуждены идти на уловки: человек заправляет полный бак на станции, а тем отъезжает в уютное место и сливает бензин в канистру. После этого водитель снова возвращается на заправку за новой порцией.

"Школа 90-х"

Путин в своей пропаганде неоднократно пугал избирателей риском "возвращение к 90-м". Но они вернулись из-за бензинового кризиса: в социальных сетях россияне все чаще жалуются на ночные кражи. Неизвестные опустошают баки автомобилей, оставленных во дворах.

Видео с камер наблюдения подтверждают эти факты. Люди видят, как злоумышленники сливают топливо прямо ночью. Однако технический прогресс мешает ворам - современные автомобили имеют сложную конструкцию топливной системы, а вот старый автопарк становится легкой добычей воров.