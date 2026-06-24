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Запрос "как слить бензин" стал хитом в интернете РФ на фоне топливного кризиса

04:36 24.06.2026 Ср
2 мин
В "Яндексе" и Google фиксируется рост в десятки раз подобных запросов
aimg Филипп Бойко
Фото: автозаправка в РФ (Getty Images)

Количество запросов о том, как слить горючее из бака, в российском сегменте интернета выросло более чем в 10 раз только за последние три месяца. Такой всплеск активности свидетельствует о серьезных проблемах с доступностью нефтепродуктов в стране-агрессоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты мониторинга издания "Верстка".

Россияне активно ищут способы раздобыть дефицитное топливо. Аналитики проследили статистику в Google Trends и Yandex Wordstat. Цифры говорят сами за себя.

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Какая статистика запросов:

  • в марте жители РФ спрашивали у "Яндекса" о сливе бензина 4 тысячи раз в неделю;
  • на прошлой неделе количество таких запросов взлетело до 44 тысяч;
  • у Google интерес к теме достиг абсолютного пика – 100 баллов из 100 возможных.

На многих российских АЗС были введены жесткие лимиты. Горючее больше не продают в канистры. Водители вынуждены идти на уловки: человек заправляет полный бак на станции, а тем отъезжает в уютное место и сливает бензин в канистру. После этого водитель снова возвращается на заправку за новой порцией.

"Школа 90-х"

Путин в своей пропаганде неоднократно пугал избирателей риском "возвращение к 90-м". Но они вернулись из-за бензинового кризиса: в социальных сетях россияне все чаще жалуются на ночные кражи. Неизвестные опустошают баки автомобилей, оставленных во дворах.

Видео с камер наблюдения подтверждают эти факты. Люди видят, как злоумышленники сливают топливо прямо ночью. Однако технический прогресс мешает ворам - современные автомобили имеют сложную конструкцию топливной системы, а вот старый автопарк становится легкой добычей воров.

Контекст топливного кризиса в РФ

Украинские дроны последние несколько месяцев систематически поражают НПЗ российских оккупантов в тылу страны. Среди последних атак: поражение нефтяного объекта в Ярославском регионе РФ - на расстоянии более 700 километров от украинской границы.

Из-за постоянных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре российское правительство разрешило заводам выпускать низкокачественное "грязное" горючее с низкими экологическими характеристиками.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что дефицит бензина и рост цен охватывают все большее число регионов России.

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