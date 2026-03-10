UA

На запит США: Зеленський розповів, де і коли пройдуть нові переговори з РФ

18:42 10.03.2026 Вт
2 хв
Розкрито нові деталі та ймовірні локації майбутніх трьохсторонніх переговорів
aimg Валерія Поліщук
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Україна та Туреччина готуються до проведення нового раунду переговорів з США і Росією у тристоронньому форматі. Зустріч, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена на запит Сполучених Штатів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

Читайте також: Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля

Окрім того, Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що переговори мали відбутися у вівторок або середу в Туреччині. Проте США виступили з ініціативою перенести захід на наступний тиждень.

"Але ми говоримо з американською стороною. Подивимось, яка буде дата", - заявив президент.

Зеленський також припустив, що місце проведення переговорів може змінитися. Окрім Туреччини, розглядається варіант із Швейцарією. Остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації на Близькому Сході.

Питання територій та головні теми

Президент окреслив ключове коло питань, які стоять на порядку денному:

  • обмін полоненими;
  • підготовка до зустрічі лідерів держав;
  • обговорення мирного плану.

Окремо Зеленський наголосив, що питання територій неможливо вирішити без прямої участі лідерів країн.

"Далі по цьому плану, що стосується територій, я не бачу (прогресу - ред.) без рівня лідерів", - підкреслив він.

Трьохсторонні переговори

З початку 2026 року відбулося вже три етапи тристоронніх консультацій за участю України, США та РФ, спрямованих на припинення бойових дій. Попри відсутність консенсусу щодо статусу окупованих територій, зокрема Донбасу, у переговорах було досягнуто прогресу в інших напрямках.

Четвертий раунд, запланований на початок березня в Абу-Дабі, зірвався через ескалацію на Близькому Сході.

9 березня Зеленський підтвердив, що дипломатичний процес залишається на паузі через ситуацію в Ірані. Водночас Стів Віткофф, спецпосланець Дональда Трампа, зазначив, що розробка фінальних документів не припиняється, а нові результати можуть з'явитися вже за кілька тижнів.

