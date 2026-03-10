На запит США: Зеленський розповів, де і коли пройдуть нові переговори з РФ

Окрім того, Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що переговори мали відбутися у вівторок або середу в Туреччині. Проте США виступили з ініціативою перенести захід на наступний тиждень.



"Але ми говоримо з американською стороною. Подивимось, яка буде дата", - заявив президент.

Зеленський також припустив, що місце проведення переговорів може змінитися. Окрім Туреччини, розглядається варіант із Швейцарією. Остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації на Близькому Сході.

Питання територій та головні теми

Президент окреслив ключове коло питань, які стоять на порядку денному:

обмін полоненими;

підготовка до зустрічі лідерів держав;

обговорення мирного плану.

Окремо Зеленський наголосив, що питання територій неможливо вирішити без прямої участі лідерів країн.

"Далі по цьому плану, що стосується територій, я не бачу (прогресу - ред.) без рівня лідерів", - підкреслив він.