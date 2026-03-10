RU

На запрос США: Зеленский рассказал, где и когда пройдут новые переговоры с РФ

18:42 10.03.2026 Вт
2 мин
Раскрыты новые детали и вероятные локации будущих трехсторонних переговоров
aimg Валерия Полищук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Украина и Турция готовятся к проведению нового раунда переговоров с США и Россией в трехстороннем формате. Встреча, которая должна была состояться на этой неделе, была отложена по запросу Соединенных Штатов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Читайте также: Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине: Трамп о разговоре с главой Кремля

Кроме того, Зеленский во время общения с журналистами заявил, что переговоры должны были состояться во вторник или среду в Турции. Однако США выступили с инициативой перенести мероприятие на следующую неделю.

"Но мы говорим с американской стороной. Посмотрим, какая будет дата", - заявил президент.

Зеленский также предположил, что место проведения переговоров может измениться. Кроме Турции, рассматривается вариант со Швейцарией. Окончательное решение будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке.

Вопрос территорий и главные темы

Президент очертил ключевой круг вопросов, которые стоят на повестке дня:

  • обмен пленными;
  • подготовка к встрече лидеров государств;
  • обсуждение мирного плана.

Отдельно Зеленский отметил, что вопрос территорий невозможно решить без прямого участия лидеров стран.

"Дальше по этому плану, что касается территорий, я не вижу (прогресса - ред.) без уровня лидеров", - подчеркнул он.

Трехсторонние переговоры

С начала 2026 года состоялось уже три этапа трехсторонних консультаций с участием Украины, США и РФ, направленных на прекращение боевых действий. Несмотря на отсутствие консенсуса по статусу оккупированных территорий, в частности Донбасса, в переговорах был достигнут прогресс в других направлениях.

Четвертый раунд, запланированный на начало марта в Абу-Даби, сорвался из-за эскалации на Ближнем Востоке.

9 марта Зеленский подтвердил, что дипломатический процесс остается на паузе из-за ситуации в Иране. В то же время Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа, отметил, что разработка финальных документов не прекращается, а новые результаты могут появиться уже через несколько недель.

