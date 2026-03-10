На запрос США: Зеленский рассказал, где и когда пройдут новые переговоры с РФ

Кроме того, Зеленский во время общения с журналистами заявил, что переговоры должны были состояться во вторник или среду в Турции. Однако США выступили с инициативой перенести мероприятие на следующую неделю.



"Но мы говорим с американской стороной. Посмотрим, какая будет дата", - заявил президент.

Зеленский также предположил, что место проведения переговоров может измениться. Кроме Турции, рассматривается вариант со Швейцарией. Окончательное решение будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке.

Вопрос территорий и главные темы

Президент очертил ключевой круг вопросов, которые стоят на повестке дня:

обмен пленными;

подготовка к встрече лидеров государств;

обсуждение мирного плана.

Отдельно Зеленский отметил, что вопрос территорий невозможно решить без прямого участия лидеров стран.

"Дальше по этому плану, что касается территорий, я не вижу (прогресса - ред.) без уровня лидеров", - подчеркнул он.