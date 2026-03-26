Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Записав на тещу і батька: у військкома на Львівщині знайшли статків на 8 млн гривень

14:02 26.03.2026 Чт
2 хв
Яке майно "забув" задекларувати керівник ТЦК та СП?
aimg Костянтин Широкун
Фото: у військкома на Львівщині знайшли статків на 8 млн гривень (Getty Images)

Керівник обласного ТЦК та СП у Львівській області "приховав" приватний будинок, землю та автомобілі на майже 8 млн гривень.

Зазначається, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, який на момент викриття виконував обов’язки керівника.

Слідство встановило, що за 2023-2024 роки посадовець не задекларував земельну ділянку площею 0,025 га та житловий будинок на 139 кв. м у Львівському районі. Майно він оформив на тещу, хоча фактично придбав за власні кошти.

Крім того, у декларації відсутні автомобілі Mercedes-Benz та Nissan, оформлені на батька та сестру посадовця, але фактично використовувалися ним і його дружиною. Загальна вартість незадекларованого майна становить майже 8 млн грн.

За ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку способу життя посадовця. Встановлено, що його офіційні доходи не відповідають вартості придбаного майна.

Посадовцю загрожує до 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Корупція у ТЦК

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з Національною поліцією провела санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також нещодавно Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК на понад 3,8 млн гривень.

