RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Записал на тещу и отца: у военкома на Львовщине нашли состояние на 8 млн гривен

14:02 26.03.2026 Чт
2 мин
Какое имущество "забыл" задекларировать руководитель ТЦК и СП?
aimg Константин Широкун
Фото: у военкома на Львовщине нашли состояние на 8 млн гривен (Getty Images)

Руководитель областного ТЦК и СП во Львовской области "скрыл" частный дом, землю и автомобили на почти 8 млн гривен.

Отмечается, что работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя.

Следствие установило, что за 2023-2024 годы чиновник не задекларировал земельный участок площадью 0,025 га и жилой дом на 139 кв. м во Львовском районе. Имущество он оформил на тещу, хотя фактически приобрел за собственные средства.

Кроме того, в декларации отсутствуют автомобили Mercedes-Benz и Nissan, оформленные на отца и сестру чиновника, но фактически использовались им и его женой. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет почти 8 млн грн.

По инициативе ГБР Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку образа жизни чиновника. Установлено, что его официальные доходы не соответствуют стоимости приобретенного имущества.

Чиновнику грозит до 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Коррупция в ТЦК

Напомним, ранее СБУ совместно с Национальной полицией провела санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также недавно Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника Запорожского областного ТЦК на более 3,8 млн гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
