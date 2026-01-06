ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В ексначальника Запорізького обласного ТЦК конфіскували елітний будинок

Запорізька область, Вівторок 06 січня 2026 16:28
UA EN RU
В ексначальника Запорізького обласного ТЦК конфіскували елітний будинок Фото: у колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК конфіскували активи (nazk.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК на понад 3,8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як зазначили в НАЗК, під час моніторингу способу життя було встановлено, що колишній начальник Запорізького обласного ТЦК під час перебування на посаді придбав низку рухомого та нерухомого майна, а також отримав грошові кошти. Йдеться про:

  • будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;
  • готівку, яку отримало подружжя.

Вищезазначене майно було придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачалися родиною переважно безготівково.

Правоохоронці з'ясували, що за рахунок законно отриманих коштів таке дороговартісне майно було придбати неможливо.

Скандал з ексначальником Запорізького обласного ТЦК

Нагадаємо, у вересні 2024 року до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні військовослужбовця від служби шляхом обману.

За даними слідства, у період із лютого до липня 2023 року він незаконно залучав трьох підлеглих військовослужбовців до ремонту нерухомості, що належала його родині. При цьому за виконані роботи їм без законних підстав виплачувалася заробітна плата.

Водночас у 2023 році правоохоронці викрили схему, у межах якої начальник одного з районних ТЦК і СП у Запоріжжі, а також троє його підлеглих "продавали" ухильникам "пакет послуг" для звільнення від військової служби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область НАПК ТЦК Корупція
Новини
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка