Запеклі бої на Донеччині та Сумщині: ЗСУ дають відсіч масштабному наступу окупантів

На сьогоднішній день на фронті тривають запеклі бої: українські захисники відбивають атаки окупантів у кількох ключових напрямках, особливо інтенсивно - на Донеччині та в районі Сум.

Від початку доби на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень. При цьому російські війська активно застосовують авіацію та дрони: здійснили 48 авіаударів, скинувши 83 керовані авіабомби, запустили 1699 дронів-камікадзе та провели 4258 обстрілів по позиціях Сил оборони та мирних населених пунктах.

Попри масштабний тиск, українські захисники надійно тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Найгарячіші напрямки фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському напрямку - тут ворог здійснив 38 спроб штурмів у районах понад 10 населених пунктів, серед яких Полтавка, Родинське, Удачне, Лисівка та інші. У результаті вдалих дій наших воїнів ліквідовано 139 загарбників, з них 91 - безповоротно. Також знищено артилерійську систему, 7 автомобілів, 18 БпЛА, пошкоджено ще одну артсистему, техніку та укриття противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти 22 рази намагалися прорвати оборону в районах Новохацького, Вільного Поля, Мирного, Воскресенки та інших сіл. Усі атаки були відбиті.

На Лиманському напрямку противник здійснив 16 штурмів у районах Карпівки, Зеленої Долини, Колодязів, а також у напрямку Серебрянки та Григорівки. Три боєзіткнення ще тривають.

На Куп’янському напрямку агресор намагався атакувати в районах Кіндрашівки, Западного, Голубівки та Степової Новоселівки. Наші захисники відбили 10 атак, ще три бої досі не завершені.

Торецький напрямок. Ворог чотири рази йшов у наступ у районах Торецька, Диліївки та у напрямку Плещіївки. Усі атаки зупинені.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Відбито дві спроби штурму, зафіксовано 10 авіаударів (23 КАБ), а також понад 200 обстрілів, з яких 11 — із РСЗВ.

Сіверський напрямок. Українські воїни відбили одну атаку в районі Григорівки.

Південно-Слобожанський напрямок. Ворог двічі намагався атакувати в районі Кам’янки.

Оріхівський напрямок. Наші оборонці успішно відбили ворожий наступ у бік Степногірська.

Придніпровський напрямок Дві спроби противника просунутися до наших позицій закінчилися безрезультатно.

На інших напрямках лінії фронту суттєвих змін не зафіксовано. Українська армія й надалі тримає рубежі, завдаючи окупантам значних втрат.