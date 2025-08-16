Ожесточенные бои в Донецкой и Сумской областях: ВСУ дают отпор масштабному наступлению оккупантов

В Украине прошли сутки с более чем сотней боевых столкновений на фронте. Самые ожесточенные бои продолжаются под Покровском и на Лиманском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
На сегодняшний день на фронте продолжаются ожесточенные бои: украинские защитники отражают атаки оккупантов в нескольких ключевых направлениях, особенно интенсивно - в Донецкой области и в районе Сум.
С начала суток на фронте зафиксировано 126 боевых столкновений. При этом российские войска активно применяют авиацию и дроны: совершили 48 авиаударов, сбросив 83 управляемые авиабомбы, запустили 1699 дронов-камикадзе и провели 4258 обстрелов по позициям Сил обороны и мирных населенных пунктах.
Несмотря на масштабное давление, украинские защитники надежно держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
Наиболее интенсивные бои происходят на Покровском направлении - здесь враг совершил 38 попыток штурмов в районах более 10 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Родинское, Удачное, Лисовка и другие. В результате удачных действий наших воинов ликвидировано 139 захватчиков, из них 91 - безвозвратно. Также уничтожено артиллерийскую систему, 7 автомобилей, 18 БпЛА, повреждена еще одна артсистема, техника и укрытия противника.
На Новопавловском направлении оккупанты 22 раза пытались прорвать оборону в районах Новохатского, Вольного Поля, Мирного, Воскресенки и других сел. Все атаки были отбиты.
На Лиманском направлении противник совершил 16 штурмов в районах Карповки, Зеленой Долины, Колодязов, а также в направлении Серебрянки и Григорьевки. Три боестолкновения еще продолжаются.
На Купянском направлении агрессор пытался атаковать в районах Кондрашовки, Западного, Голубовки и Степной Новоселовки. Наши защитники отбили 10 атак, еще три боя до сих пор не завершены.
Торецкое направление. Враг четыре раза шел в наступление в районах Торецка, Дилиевки и в направлении Плещеевки. Все атаки остановлены.
Северо-Слобожанское и Курское направления. Отражены две попытки штурма, зафиксировано 10 авиаударов (23 КАБ), а также более 200 обстрелов, из которых 11 - из РСЗО.
Северское направление. Украинские воины отбили одну атаку в районе Григорьевки.
Южно-Слобожанское направление. Враг дважды пытался атаковать в районе Каменки.
Ореховское направление. Наши защитники успешно отбили вражеское наступление в сторону Степногорска.
Приднепровское направление Две попытки противника продвинуться к нашим позициям закончились безрезультатно.
На других направлениях линии фронта существенных изменений не зафиксировано. Украинская армия и в дальнейшем держит рубежи, нанося оккупантам значительные потери.
Заметим, что ранее сегодня, 16 августа, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении оккупанты пытались переправить пушку грузовиком через реку по взорванному мосту.
Однако оккупантам это не удалось, потому что украинские бойцы были оперативнее.
Напомним также, что за последние сутки российские войска понесли значительные потери в боях против Украины, а их численность уменьшилась более чем на 1000 солдат.