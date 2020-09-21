Запасы газа в украинских ПХГ превысили 27 млрд кубометров

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Запасы на 6 млрд кубометров превысили прошлогодний максимум

Общий запас природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превысил уровень 27 млрд куб. м. Запасы газа растут высокими темпами.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Напомним, 11 сентября и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что Украина перед началом отопительного сезона накопила 3 млн тонн угля и 26 млрд кубических метров природного газа. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Буславец отметила, что такие большие запасы придают уверенности в безопасности поставок энергоресурсов в период отопительного сезона.

Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. НАК "Нафтогаз Украины" планирует использовать запасы газа, оставшиеся после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах, в следующем сезоне.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объем газа в подземных хранилищах в текущем году может увеличиться до 28 млрд кубометров.