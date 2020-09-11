Отопительный сезон: Украина накопила рекордные запасы топлива

Фото: Ольга Буславец (mpe.kmu.gov.ua)

Украина перед началом отопительного сезона накопила 3 млн тонн угля и 26 млрд кубических метров природного газа. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.

Об этом на брифинге сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Украина входит в отопительный сезон, мы готовимся сейчас к нему очень активно, с рекордными запасами топлива. У нас на сегодня 3 млн тонн угля на складах, и это почти в три раза больше, чем было в прошлом и позапрошлом году. У нас 26 млрд кубометров газа в газохранилищах", - сказала она.

Буславец отметила, что такие большие запасы придают уверенности в безопасности поставок энергоресурсов в период отопительного сезона.

"Также готовится электротехническое оборудование к отопительному сезону, и уверена, что мы пройдем его устойчиво и без всяких проблем", - заявила чиновница.

Отметим, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. НАК "Нафтогаз Украины" планирует использовать запасы газа, оставшиеся после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах, в следующем сезоне.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объем газа в подземных хранилищах в текущем году может увеличиться до 28 млрд кубометров.