Запаси газу в українських ПСГ перевищили 27 млрд кубометрів

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Запаси на 6 млрд кубометрів перевищили торішній максимум

Загальний запас природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України перевищив рівень 27 млрд куб. м. Запаси газу зростають високими темпами.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Нагадаємо, 11 вересня в. о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що Україна перед початком опалювального сезону накопичила 3 млн тонн вугілля і 26 млрд кубічних метрів природного газу. Це значно більше, ніж у попередні роки. Буславець зазначила, що такі великі запаси додають впевненості у безпеці постачання енергоресурсів в період опалювального сезону.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила торішній опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. НАК "Нафтогаз України" планує використовувати запаси газу, що залишилися після опалювального сезону в підземних газових сховищах, в наступному сезоні.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що обсяг газу в підземних сховищах в поточному році може збільшитися до 28 млрд кубометрів.