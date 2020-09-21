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Запаси газу в українських ПСГ перевищили 27 млрд кубометрів

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 10:53
Запаси газу в українських ПСГ перевищили 27 млрд кубометрів
Фото: ГТС ("Нафтогаз")
Автор: Олександр Білоус

Запаси на 6 млрд кубометрів перевищили торішній максимум

Загальний запас природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України перевищив рівень 27 млрд куб. м. Запаси газу зростають високими темпами.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Нагадаємо, 11 вересня в. о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що Україна перед початком опалювального сезону накопичила 3 млн тонн вугілля і 26 млрд кубічних метрів природного газу. Це значно більше, ніж у попередні роки. Буславець зазначила, що такі великі запаси додають впевненості у безпеці постачання енергоресурсів в період опалювального сезону.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила торішній опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. НАК "Нафтогаз України" планує використовувати запаси газу, що залишилися після опалювального сезону в підземних газових сховищах, в наступному сезоні.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що обсяг газу в підземних сховищах в поточному році може збільшитися до 28 млрд кубометрів.

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